СМИ: Франция ждет объявления о повышении цен

Премьер-министр Франции Элизабет Борн на ближайшей пресс-конференции, предположительно – 14 сентября, планирует объявить о повышении цен и новых мерах «тарифного щита» в условиях резкого роста цен на газ и электроэнергию, – в понедельник, 12 сентября, сообщает Le Figaro.

Французское издание пишет, что премьер-министр также объявит о готовящемся в течение последних нескольких недель «плане энергетической трезвости», а именно – о мерах экономии и о новых поставках газа и электричества, которые, как она надеется, позволят Франции пережить зиму.

Париж, Иван Бабурин

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