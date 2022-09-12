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Вторник, 13 сентября 2022, 01:39 мск

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СМИ: Франция ждет объявления о повышении цен

Премьер-министр Франции Элизабет Борн на ближайшей пресс-конференции, предположительно – 14 сентября, планирует объявить о повышении цен и новых мерах «тарифного щита» в условиях резкого роста цен на газ и электроэнергию, – в понедельник, 12 сентября, сообщает Le Figaro.

Французское издание пишет, что премьер-министр также объявит о готовящемся в течение последних нескольких недель «плане энергетической трезвости», а именно – о мерах экономии и о новых поставках газа и электричества, которые, как она надеется, позволят Франции пережить зиму.

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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