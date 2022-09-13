Чехия созвала экстренную встречу министров по энергетике стран-членов ЕС

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела во вторник, 13 сентября, заявил, что его страна, выполняющая обязанности государства-председателя Евросоюза, созвала на конец сентября экстренную встречу Совета министров стран сообщества по энергетике, – сообщает чешское агентство ČTK.

Как сообщает агентство, Сикела заявил следующее: «По договоренности с ЕК и другими государствами-членами ЕС я решил, что в конце сентября в Брюсселе мы завершим то, что начали решать на прошлой неделе».

Следует отметить, что на планируемой встрече министры энергетики стран ЕС будут обсуждать предложения Еврокомиссии (ЕК) по ограничению цен на энергию в Евросоюзе.

Напомним, что на прошедшей 9 сентября встрече глав энергетических ведомств стран ЕС обсуждались пути выхода Европы из энергетического кризиса.

Прага, Иван Бабурин

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