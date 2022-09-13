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Вторник, 13 сентября 2022, 18:55 мск

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Странам ЕС предложат в обязательном порядке снизить энергопотребление в пиковые часы

Фото: twitter.com/Europarl_en

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон во вторник, 13 сентября, заявила, что Еврокомиссия предложит странам ЕС ввести обязательные ограничения по потреблению электричества в пиковые часы, – сообщают СМИ со ссылкой на онлайн трансляцию пресс-службы Европарламента.

Выступая на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге Симсон сказала: «Что касается потолка цен на российский газ, Еврокомиссии необходимо проделать дополнительную работу для его оценки. В среду Еврокомиссия представит свои окончательные предложения по борьбе с энергетическим кризисом, которые будут включать обязательные ограничения для стран ЕС по потреблению электричества в пиковые часы, а также особые налоги на сверхприбыль генерирующих компаний».

Страсбург, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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