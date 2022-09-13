В Берлине на Рождество отказались оплачивать праздничную иллюминацию на центральных улицах

Сенатор по экономике Берлина Штефан Шварц во вторник, 13 сентября, заявил, что Сенат немецкой столицы принял решение, что в текущем году он не будет тратить средства на рождественские гирлянды на бульваре Курфюрстендамм и на улице Унтер-ден-Линден, – сообщает немецкое информагентство DPA.

Как сообщает агенство, Шварц сказал: «Мы не можем всерьез говорить кому-либо, что тратим сотни тысяч евро из денег налогоплательщиков на рождественские гирлянды, в то время как всех призывают экономить, и мы составляем пакеты помощи для людей и предприятий, борющихся с ростом цен на электроэнергию».

«Сенат принял решение еще в 2020 году не продолжать финансовую поддержку рождественского освещения с 2022 года. В прошлом году на рождественское освещение в берлинском районе Шарлоттенбург на Курфюрстендамм было выделено 250 тысяч евро, в районе Митте на бульваре Унтер-ден-Линден – 160 тысяч евро», – заявил сенатор по экономике Берлина.

Берлин, Иван Бабурин

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