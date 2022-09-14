Эмир Катара предостерег Запад от бездумного введения санкций против России

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в среду, 14 сентября, заявил, что страны Запада не должны бездумно вводить ограничительные меры против энергетического сектора России, поскольку санкции осложняют ситуацию для всего мира, – сообщает французский журнал Le Point.

В интервью журналу Аль Тани сказал: «Мы должны осторожно относиться к введению санкций, которые осложняют ситуацию для всего мира. Мы все видим проблемы, вызванные отсутствием поставок энергоресурсов на европейском континенте сегодня. Мы все страдаем от ситуации, которая сложилась в энергетической и продовольственной сферах. Конфликт в европейской части евразийского континента беспрецедентно осложнил ситуацию с поставками энергоносителей, но проблема существовала и до этого».

Следует отметить, что ранее сегодня, 14 сентября, Аль Тани также заявил, что Катар хочет помочь Европе и намеревается поставлять энергоресурсы в ближайшие годы, но поставки из Катара не смогут заменить российский газ, в котором нуждаются европейские страны.

Доха, Иван Бабурин

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