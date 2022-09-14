Поставщики Газпрома оказались на грани банкротства из-за санкций, введенных против российской компании

Зампредседатель правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов в среду, 14 сентября, на Петербургском международном газовом форуме заявил, что многие иностранные поставщики оказались банкротами после введения санкций против российского газового концерна, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Маркелов сказал: «Многие компании, которые поставляли в «Газпром» и для которых «Газпром» был монорынком, на сегодняшний день находятся в стадии банкротства. Это в первую очередь было ударом по ним. У них нет на сегодняшний день таких партнеров как «Газпром» и других наших компаний. А мы с вами работаем, развиваемся, живем. У нас есть абсолютная уверенность с точки зрения реализации своих проектов».

«Газпром» десятилетиями сталкивался с санкциями со стороны Запада. Еще в 1974 году американская сторона ввела запреты на поставки силовых установок в СССР. В ответ Советский Союз наладил выпуск собственных установок. В 2014 году Запад аналогично ввел запрет на поставки систем подводной добычи. Нас вынудили искать решение. Мы его приняли», – заявил зампред правления ПАО «Газпром».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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