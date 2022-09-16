Путин: Турция будет оплачивать в рублях 25 процентов поставок российского газа

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе саммита ШОС в Самарканде в пятницу, 16 сентября, заявил, что 25 процентов поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях, – сообщают СМИ.

Российский президент, в частности, сказал: «Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес. И, как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в рублях. Вопросы, насколько я понял, согласованы. Безо всяких сбоев по турецкому потоку идут поставки в Европу».

Самарканд, Иван Бабурин

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