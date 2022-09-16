Bloomberg: Для половины объемов нефти, от которой откажется ЕС, Россия найдет рынки сбыта

Россия сможет найти новые рынки сбыта примерно для половины объемов сырой нефти, от которой с декабря откажется Евросоюз, – сообщает агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет: «Индонезия, Пакистан, Бразилия, ЮАР, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока могут вместе закупать у России до 1 млн. баррелей сырой нефти в день предстоящей зимой. Страны Ближнего Востока, которые этой зимой могут получать до 500 000 баррелей российской нефти в день, будут иметь возможность перенаправить на экспорт те объемы нефти, которые ранее использовались внутри своих стран».

Следует отметить, что министр энергетики Индонезии Арифин Тасриф на брифинге в пятницу, 16 сентября, заявил, что его страна не смогла закупить российскую нефть из-за отсутствия ее в наличии по причине слишком высокого спроса.

Отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится процесс анонсированной ранее покупки российской нефти, индонезийский министр энергетики сказал: «Мы еще не купили ее, потому что товара просто нет в наличии».

Москва, Иван Бабурин

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