Алкоголь может войти в перечень товаров для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли РФ в пятницу, 16 сентября, опубликовало проект изменений в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, в который вошел, в том числе и алкоголь.

В документе, опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов, говорится: «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации».

В перечне товаров, предлагаемых министерством к «параллельному» импорту указаны, в том числе, «алкогольные и безалкогольные напитки, уксус, а также минеральное топливо, нефть ‎и продукты их перегонки, битуминозные вещества и минеральные воски».

Сообщается, что планируется импортировать вина, шампанское и крепкие алкогольные напитки известных брендов. В частности, в обновленный перечень для параллельного импорта могут войти такие бренды, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi и другие.

Напомним, что после начала специальной военной операции (СВО) на Украине приостановили или ограничили свою деятельность в России: французская Pernod Ricard (виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, ром Havana Club, джин Beefeater, текила Olmeca, водка Absolut, коньяк Martell), британская Diageo (виски Johnnie Walker, White Horse, водка Smirnoff, ром Captain Morgan и другие), американская Brown-Forman (виски Jack Daniel's, водка Finlandia), украинская «Хортиця».

США в рамках санкций ввели запрет на поставки алкоголя в Россию, а Евросоюз запретил поставки спиртного дороже 300 евро за единицу товара.

Москва, Иван Бабурин

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