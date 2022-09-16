«Роснефть»: Захват правительством ФРГ активов компании нарушает принцип неприкосновенности частной собственности

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» в пятницу, 16 сентября, заявила, что решение передать ее активы в Германии под контроль немецкого правительства является нарушением цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности.

В заявлении компании говорится: «Роснефть» видит в этом решении нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности».

В «Роснефти» также заявили, что прорабатывают меры защиты, в том числе обращение в суд.

«Компания понимает, что решение, принятое Федеральным правительством ФРГ, не является временным, и, по сути, означает безвозвратную утрату активов. «Роснефть» будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд», – заявили в компании и отметили, что «в связи с решением правительства ФРГ компания утрачивает возможность обеспечивать промышленную и экологическую безопасность завода».

«Решение Федерального правительства ФРГ о передаче немецких активов компании во внешнее управление Федеральному сетевому агентству, к сожалению, не является для нас неожиданным и находится в логике навязанного США алгоритма действий в отношении российских предприятий на территории Германии. Данное решение незаконно и, по сути, является экспроприацией акционерной собственности в результате преднамеренно созданной соответствующими санкциями Евросоюза и действиями немецких и польских регуляторов ситуации, целью которой и являлся захват активов», – говорится в заявлении российской нефтегазовой компании.

Москва, Иван Бабурин

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