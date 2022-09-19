В Молдавии планируют поднять внутренние тарифы на газ более чем на 30 процентов

Глава АО «Молдовагаза» Вадим Чебан в понедельник, 19 сентября, заявил, что его компания запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) разрешение увеличить на 31,5% внутренние тарифы на газ, приобретаемый у «Газпрома», – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Чебан написал: «АО «Молдовагаз» направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос на повышение среднего тарифа на природный газ на 31,5%, до 26 675 леев (82 692,5 по курсу) за тысячу кубических метров. Главным фактором, обусловившим необходимость этого шага, стало продолжающееся значительное повышение закупочных цен. Запрос был выполнен в строгом соответствии с законодательством республики. Положительное решение регулятора позволит компании целиком покрыть стоимость закупки газа. За счет этого планируется выполнить контрактные обязательства перед «Газпромом».

Кишинев, Иван Бабурин

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