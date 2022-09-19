Потребительский спрос в России прошел крайнюю точку снижения

Глава минэкономразвития РФ Максим Решетников во время выступления в Госдуме на заседании комитета по экономической политике и комитета по контролю в понедельник, 19 сентября, заявил, что потребительский спрос в России во II квартале прошел предельную точку снижения и, начиная с августа, отмечается его оживление, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Решетников сказал: «Принятые меры позволили поддержать потребительский спрос. Сейчас мы можем констатировать, что он прошел нижнюю точку спада во II квартале текущего года. Оперативные данные говорят о начавшемся оживлении, оно началось в августе. Кредитование экономики также восстанавливается – за август рост рублевого кредитного портфеля на 2,4 трлн. руб».

«Основной прирост – по кредитованию компаний (в августе плюс 2,1 трлн рублей), но разгоняется и кредитование физлиц (плюс 0,3 трлн рублей, 1% м/м, как и в июле. Пятничное решение ЦБ о снижении ключевой ставки (с 8% до 7,5% – ИФ) – тоже шаг в этом направлении», – сообщил глава минэкономразвития.

Москва, Иван Бабурин

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