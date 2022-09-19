Французы готовы ограничивать тепло у себя дома

Французский институт изучения общественного мнения OpinionWay для газеты Les Echos провел опрос, по результатам которого выяснилось, что 71% французов одобряют ограничение температуры отопления у себя дома и 81% – в общественных местах и на предприятиях, – сообщает Интерфакс.

Согласно результатам опроса, 81% французов согласны с температурой в 19 градусов Цельсия в ближайшую зиму для зданий общественного назначения и на работе, как это рекомендует правительство. 71% граждан Пятой республики готовы снижать температуру в своих домах, ради того, чтобы счета на газ не были чрезмерно высокими, а свет не отключали.

Кроме того, сообщается, что жители Франции согласны на ограничения температуры в ожидании повышения цен на энергию на 15% в предстоящем году.

В пользу экономии газа и электричества на предприятиях в пиковые часы потребления выступают 57% французов, однако, только 40% согласны применять аналогичную меру у себя дома. В случае дефицита энергоносителей 56% желают отдать предпочтение в энергоснабжении домохозяйствам, а не предприятиям.

В целом обеспокоены складывающейся ситуацией в сфере энергетики 71% из числа опрошенных. При этом две трети французов поддерживает санкции Запада в отношении России.

Париж, Иван Бабурин

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