США и Украина думают, как узаконить использование российских активов

Глава рабочей группы по применению санкций против России минюста США Эндрю Адамс, выступая в банковском комитете сената США во вторник, 20 сентября, заявил, что министерство просит конгресс узаконить передачу Украине арестованных российских активов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Адамс, в частности, сказал: «Такое предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и госдепартаменту наладить совместную работу по направлению средств, конфискованных правительством США, на возмещение ущерба... против Украины. Использование блокированных в США денежных средств и имущества для возмещения ущерба, которые несет Украина от боевых действий, требует внесения поправок в многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов».

Со своей стороны помощник министра финансов США Элизабет Розенберг также во вторник, 20 сентября, заявила, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной и союзниками вопрос использования замороженных российских активов.

Сообщается, что Розенберг заявила следующее: «Мы работаем с союзниками и правительством Украины над тем, чтобы выяснить, как мы можем наилучшим образом использовать российские активы, которые мы заморозили и конфисковали, для поддержки народа Украины».

Напомним, что страны Запада после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине заморозили около 300 миллиардов долларов российских активов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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