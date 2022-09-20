В Бельгии начали экономить на освещении автотрасс

В правительстве Валлонского региона Бельгии во вторник, 20 сентября, заявили, что в связи с экономией электроэнергии, с 22:00 (23:00 мск.) будет отключено освещение на автотрассах, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-служба региональной администрации говорится, что пойти на отключение освещения автотрасс в регионе правительство вынудил энергетический кризис, который разразился в Европе.

«За счет такой меры планируется снизить расходы госсектора на электроэнергию. Экономия составит порядка 400 тыс. евро в год. Освещение опасных участков дорог будет сохранено», – сообщили в администрации Валлонского региона.

Брюссель, Иван Бабурин

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