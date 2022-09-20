Вашингтон угрожает санкциями банкам, работающими с системой «Мир»

Представитель администрации президента США во вторник, 20 сентября, заявил, что лучший способ для банков избежать американских санкций – это отказ от российской платежной системы «Мир». Белый дом ожидает, что все большее количество банков начнет отказываться от нее, – сообщает агентство Reuters.

Представитель министерства финансов США Элизабет Розенберг во время слушаний в Сенате также во вторник, 20 сентября, заявила, что Вашингтон будет взаимодействовать с Турцией для введения ограничений российской платежной системы «Мир» за пределами России.

«Турция помогает россиянам избегать ограничения, но мы продолжим взаимодействовать с ней, фокусируясь на этой уязвимости», – сказала представитель американского минфина.

Следует напомнить, что 19 сентября два крупных банка Турции Is Bankasi и DenizBank прекратили операции с картами российской платежной системы «Мир». Кроме того, ранее власти США предостерегли международные финорганизации от сотрудничества с российской платежной системой.



Вашингтон, Иван Бабурин

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