ФРС США: Безболезненных способов победить инфляцию – нет

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на брифинге в среду, 21 сентября, заявил, что безболезненных способов победить инфляцию в стране – нет, – сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга глава ФРС США сказал: «Я хотел бы, чтобы был безболезненный путь для снижения инфляции. Его нет. Так что нам необходимо повышать ставки до того уровня, где мы будем оказывать значительное воздействие на снижение инфляции».

Отметим, что ранее сегодня ФРС по итогам сентябрьского заседания федерального комитета по открытым рынкам повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов до 3-3,25% годовых – до максимальных значений с 2008 года.

Кроме того, ФРС значительно понизила прогноз по росту ВВП США на 2022 год, а также повысила ожидания по уровню безработицы и инфляции. Прогноз по росту ВВП США на 2022 год был значительно ухудшен до 0,2% с июньских 1,7%, по инфляции – повышен до 5,4% с 5,2% в июне, по безработице – до 3,8% с 3,7%. Прогноз по росту ВВП на 2023 год ухудшен до 1,2% с июньских 1,7%, по безработице повышен до 4,4% с 3,9%, а по инфляции – до 2,8% с 2,6%.

Вашингтон, Иван Бабурин

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