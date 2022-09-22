В Германии серьезно выросли цены на дрова и увеличился импорт печей

Статистическое управление Германии Destatis в четверг, 22 сентября, сообщило, что в стране в августе на 85,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли цены на дрова и древесные гранулы.

В опубликованном отчете Destatis говорится: «Цены на дрова и древесные гранулы в августе 2022 года выросли на 85,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и, таким образом, значительно превысили рост потребительских цен в целом. Импорт дров и пеллетов в Германию с марта по июль текущего года сократился незначительно (-1,6%). За этот период в Германию было импортировано 223 800 тонн дров и пеллетов на общую сумму €51,6 млн. Главным импортером дров и пеллетов в ФРГ была Польша (23,7%)».

В германском статуправлении отметили, что причинами роста цен на дрова и древесные гранулы стало, помимо повышенного спроса, также увеличение закупочных и транспортных расходов в деревообрабатывающей промышленности.

«Все больше жителей Германии обращаются к дровам как к альтернативному способу отопления своих домов на фоне роста цен на газ, нефть и электричество», – сообщили в Destatis.

Отдельно в своем отчете управление статистики также отметило рост импорта дровяных печей в ФРГ.

«За первый квартал текущего года в ФРГ было импортировано 700 300 дровяных печей на общую сумму €120,6 млн. Это на 8,4% больше, чем за 1 квартал предыдущего года. 62,4% дровяных печей Германия импортировала из Китая. Часть импортированных дровяных печей были отправлены дальше. За этот же период в стране было произведено почти 13 700 дровяных печей, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года», – говорится в отчете статуправления Германии.

Федеральное статистическое управления ФРГ также сообщает, что в стране 11,8% жилых помещений, построенных в 2021году, имеют возможность использовать печи как дополнительный источник отопления. Наряду с геотермальной энергетикой (13,1%) печи являются важнейшим дополнительным источником отопления для домовладений в Германии.

Берлин, Иван Бабурин

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