В минфине США заявили о росте инфляции «неприемлемыми темпами»

Министр финансов США Джанет Йеллен во время своего выступления на конференции, организованной журналом The Atlantic в четверг, 22 сентября, заявила, что в Соединенных Штатах инфляция продолжает расти неприемлемо высокими темпами, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава американского минфина сказала: «Я думаю, что инфляция растет неприемлемо высокими темпами. Это огромная проблема для каждого американского домохозяйства»

Следует напомнить, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в среду, 21 сентября, заявил что ведомство фиксирует риски дальнейшего роста инфляции в стране.

Вашингтон, Иван Бабурин

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