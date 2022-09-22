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Пятница, 23 сентября 2022, 01:41 мск

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Эстонцев призвали готовиться к проблемам с энергоснабжением

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в четверг, 22 сентября, в обращении к гражданам страны призвала всех готовиться к возможным проблемам с электроснабжением, – сообщает портал ERR

В своем обращении Каллас заявила: «Мы должны быть готовы к тому, что Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от своей энергосистемы. Возможны временные перебои с электроснабжением. Будет разумно подготовиться всем: госучреждениям, предприятиям, а также каждому из нас в отдельности».

Отметим, что фасад бельгийского короля Филиппа дворца в Брюсселе уже не освещается по ночам, а персонал бельгийского двора обязали гасить свет в помещениях, – сообщает телеканал RTL.

Таллинн, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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