В России в конце года вырастут коммунальные тарифы

Минэкономразвития России в пятницу, 23 сентября, сообщило, что предельный уровень индексации коммунальных тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%.

В сообщении министерства говорится: «Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%. Иными словами, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц, при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года – на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года – на 221 рубль в месяц»

Кроме того, в ведомстве сообщили, что с 1 декабря 2022 года тарифы на газ для промышленности и населения вырастут на 8,5% и на электроэнергию – на 9%.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»