Поляки перестали бойкотировать не ушедшие из России магазины ради низких цен

Жители Польши вернулись к покупкам в магазинах, которые не прекратили работу в России. Все дело в том, что в этих торговых сетях очень низкие цены. Об этом сообщает Business Insider.

С начала спецоперации на Украине многие бренды приостановили деятельность в РФ, а позже и вовсе решили свернуть работу на российском рынке. При этом те компании, которые продолжили работать в России, подверглись бойкоту в других странах, поддерживающих в этом конфликте Киев.

В частности, бойкоту со стороны жителей Польши подверглись крупные французские торговые сети – Auchan, Leroy Merlin и Decathlon. Однако со снижением покупательской способности поляки изменили свое решение и даже увеличили объемы закупок, по сравнению с периодом до начала СВО.

По словам экспертов, на фоне энергокризиса и роста цен, потребители в Польше больше боятся дорогих ценников, нежели России. В условиях роста инфляции люди выбирают то, что им доступно. Поэтому вышеуказанные торговые сети стали привлекать потребителей выгодными ценами и акциями.

Варшава, Зоя Осколкова

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