российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 сентября 2022, 14:33 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Поляки перестали бойкотировать не ушедшие из России магазины ради низких цен

Жители Польши вернулись к покупкам в магазинах, которые не прекратили работу в России. Все дело в том, что в этих торговых сетях очень низкие цены. Об этом сообщает Business Insider.

С начала спецоперации на Украине многие бренды приостановили деятельность в РФ, а позже и вовсе решили свернуть работу на российском рынке. При этом те компании, которые продолжили работать в России, подверглись бойкоту в других странах, поддерживающих в этом конфликте Киев.

В частности, бойкоту со стороны жителей Польши подверглись крупные французские торговые сети – Auchan, Leroy Merlin и Decathlon. Однако со снижением покупательской способности поляки изменили свое решение и даже увеличили объемы закупок, по сравнению с периодом до начала СВО.

По словам экспертов, на фоне энергокризиса и роста цен, потребители в Польше больше боятся дорогих ценников, нежели России. В условиях роста инфляции люди выбирают то, что им доступно. Поэтому вышеуказанные торговые сети стали привлекать потребителей выгодными ценами и акциями.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

«Через 30 лет вижу Республику Сербскую независимым государством», – Милорад Додик / СМИ: ЕК представит проект нового пакета санкций до конца недели / США будут отправлять Европе 1 млн баррелей нефти ежедневно / Повышение процентных ставок вызвало сильнейший с 1949 года обвал гособлигаций / На парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция / Сербия отказывается признать легитимными референдумы о вхождении в Россию украинских территорий / В Германии в воздухе столкнулись два самолета / Дания выделит $664 млн на помощь гражданам в оплате света и газа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Россия, Экономика, Европа,