Великобритания ввела новые санкции, в том числе против Гознака

Правительство МИД Великобритании в понедельник, 26 сентября, сообщило, что правительство Соединенного королевства расширило санкционный список по России, включив в него 92 новые позиции, в том числе против АО «Гознака», – сообщают СМИ.

Сообщается, что под антироссийские санкции подпали: АО «Гознак», основатель «Киевской площади» Год Нисанов, основатель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов, глава группы компаний «Арети» Игорь Макаров, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, руководство Газпромбанка, 23 члена совета директоров Газпромбанка, 16 – Сбербанка, 10 – Совкомбанка.

Лондон, Иван Бабурин

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