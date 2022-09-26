Шольц договорился с Эмиратами только об одной поставке СПГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам поездки в страны Персидского залива смог договориться всего об одной партии сжиженного природного газа (СПГ) из Объединенных Арабских Эмиратов, – сообщает в понедельник, 26 сентября, агентство Bloomberg.

Агентство, в частности, пишет, что «груз объемом 137 000 кубометров будет доставлен Национальной нефтяной компанией Абу-Даби к началу 2023 года. При этом, последующая поездка Шольца в Катар не привела к новым сделкам».

«В течение нескольких месяцев Германия и Катар обсуждают поставки СПГ, при этом ФРГ не хочет заключать долгосрочные контракты по рекордным ценам на сжиженный газ. Шольц выступил с заявлением после встречи в Катаре, в котором не упоминались какие-либо соглашения о поставках», – пишет Bloomberg.

Берлин, Иван Бабурин

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