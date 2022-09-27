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Вторник, 27 сентября 2022, 15:30 мск

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Солнечные панели пылятся на складах в Европе из-за дефицита специалистов

Десятки тысяч солнечных панелей без дела лежат на складах в Бельгии и Германии, их не могут применить из-за отсутствия инженеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Европейские производители столкнулись с нехваткой высококвалифицированных инженеров, занимающихся установками солнечных панелей», – отметил представитель британской консалтинговой компании Wood Mackenzie Дэниел Типпинг.

Дело в том, что отрасль нуждается в специалистах, подготовка которых требует много времени. Нехватка кадров сказывается на эффективности индустрии солнечной энергии.

Кроме того, наблюдаются сложности с цепочками поставок. Логистические связи еще предстоит наладить. В противном случае перейти на альтернативные источники энергии в ближайшие годы будет невозможно.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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