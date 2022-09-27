«Газпром» отверг претензии «Нафтогаза Украины»

ПАО «Газпром» во вторник, 27 сентября, заявил, что категорически отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Газпрома», говорится, что компания «категорически отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу – не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться», о чем «Газпром» уведомил Секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и действующего руководителя «Нафтогаз Украины».

«Газпром» напоминает, – говорится в заявлении российской компании, что «Нафтогаз», не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства через ГИС «Сохрановка», а сам факт неоказания услуг признан украинской компанией.

«Нафтогазу Украины» хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины».

«Газпром» считает, что дальнейшие попытки «Нафтогаза Украины» добиваться рассмотрения спора могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут все основания для введения в отношении компании «Нафтогаз Украины» санкций. На практике это будет означать запрет для «Газпрома» исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций», – говорится в заявлении ПАО «Газпрома».

Отметим, что после заявления ПАО «Газпром» в Европе цены на газ растут более чем на 20% и уже выше 2100 долларов за тысячу кубометров

Москва, Иван Бабурин

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