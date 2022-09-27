В Гибралтаре сообщили о продаже яхты Дмитрия Пумпянского

Судебные органы Гибралтара продали конфискованную яхту Axioma, предположительно, принадлежавшую российскому предпринимателю Дмитрию Пумпянскому. Стоимость сделки составила $37,5 млн., – сообщает во вторник французское агентство AFP со ссылкой на власти Гибралтара

В свою очередь, ТАСС сообщает, что имя покупателя яхты не раскрывается. Перед началом аукциона власти заморской территории Великобритании получили 63 заявки от потенциальных покупателей 72-метрового судна под мальтийским флагом. Отмечается, что вырученные от продажи средства планируется направить на выплату компенсаций кредиторам российского бизнесмена Пумпянского.

В марте текущего года стало известно, что администрация порта Гибралтара арестовала яхту Axioma после того, как правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении Дмитрия Пумпянского. Яхта ориентировочной стоимостью £65 млн. ($77 млн) была задержана по требованию американского банка JPMorgan, который утверждает, что принадлежащая Пумпянскому компания Pyrene Investments должна банку $20 млн. – якобы JPMorgan не вправе по закону принимать выплаты от лица, попавшего под санкции, поэтому условия предоставленного займа считаются нарушенными.

Гибралтар, Иван Бабурин

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