Россия снизила экспортную пошлину на пшеницу

Министерство сельского хозяйства России во вторник, 27 сентября, сообщило, что экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 28 сентября снижена до 2 тыс. 476,6 рубля с 2 тыс. 668,3 рубля за тонну неделей ранее. Снижение пошлины составляет 7,2%.

В российском минсельхозе сообщили, что пошлина на ячмень снижена до 2 тыс. 152,6 рубля с 2 тыс. 353,9 рубля за тонну, на кукурузу – до 3 тыс. 659,9 рубля с 3 тыс. 696,5 рубля неделей ранее. Новые ставки пошлин будут действовать по 4 октября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $308,2 за тонну – на пшеницу ($311,9 неделей ранее), $281,8 – на ячмень ($282,8), $317,6 – на кукурузу ($317,6).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах. Постановление о переводе пошлин в рубли правительство России приняло 30 июня текущего года.

Москва, Иван Бабурин

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