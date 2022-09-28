Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на российскую нефть и запретить импорт российских товаров

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 28 сентября, заявила, что возглавляемое ей ведомство предложило ввести потолок цен на российскую нефть в рамках нового пакета санкций против России и запретить импорт российских товаров, – сообщают СМИ.

В ходе пресс-конференции фон дер Ляйен сказала: «Сегодня в этом пакете мы представляем правовую основу для ограничения цен на нефть. Некоторые развивающиеся страны по-прежнему нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Это ограничение поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков».

Сообщается также, что ЕК предложила запретить импорт российских товаров на €7 млрд, расширить список запрещенных к поставке в Россию товаров, а также запретить гражданам Евросоюза входить в состав органов управления госкомпаний России.

Брюссель, Иван Бабурин

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