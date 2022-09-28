Минэкономразвития дало прогноз роста тарифов на электричество

Минэкономразвития России в среду, 28 сентября обнародовало прогноз социально-экономического развития на 2023-2025 годы, в котором говорится, что индексации тарифов на электроэнергию для населения в среднем по РФ с 1 июля 2024 года составит 6%, с 1 июля 2025 года – 5%.

В прогнозе минэка, в частности, говорится: «Размер индексации тарифов на электрическую энергию для населения в среднем по Российской Федерации с 1 декабря 2022 года составит 9%, с 1 июля 2024 года – 6% и с 1 июля 2025 года – 5%. С целью компенсации сетевым компаниям инфляционного роста издержек 2022 года, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для всех категорий потребителей в среднем по стране с 1 декабря 2022 года оценивается в размере 9%, с 1 июля 2024 года – на уровне 6%, с 1 июля 2025 года – на уровне 5%».

«С учетом прогнозируемой индексации цен на газ и тарифов на электроэнергию для населения, изменение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года в среднем по стране оценивается в размере 9%, с 1 июля 2024 года – 6,3% и с 1 июля 2025 года – 5,3%. При этом в соответствии с действующим законодательством по отдельным муниципальным образованиям размер индексации может превысить установленный индекс», – говорится в документе, обнародованном минэкономразвития РФ.

Также министерство сообщает следующее: «В целях социальной поддержки населения субъектам РФ предстоит в полном объеме задействовать имеющийся механизм выделения адресных субсидий малообеспеченным гражданам (с долей расходов на услуги ЖКХ выше установленных региональных стандартов), прежде всего упростить процедуру получения субсидий, сделать ее более прозрачной, понятной и доступной для граждан».

Следует напомнить, что ранее Минэкономразвития сообщало, что правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, следующая будет только 1 июля 2024 года.

Москва, Иван Бабурин

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