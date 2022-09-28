В России зафиксировано замедление годовой инфляции

Минэкономразвития России в среду, 28 сентября, обнародовал обзор «О текущей ценовой ситуации», в котором говорится, что годовая инфляция в стране с 20 по 26 сентября замедлилась до 13,71% против 13,92% неделей ранее.

В документе, опубликованном российским минэком, говорится: «На неделе с 20 по 26 сентября 2022 года фиксируется умеренный рост цен на 0,08%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 13,71% в годовом выражении».

По данным ведомства, в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,13% при возобновлении сезонного удорожания плодоовощной продукции.

«На непродовольственные товары темпы роста цен составили 0,1%. На туристические и регулируемые услуги цены продолжили снижаться (-0,06%) вследствие сохраняющегося удешевления авиабилетов на внутренние рейсы, услуг санаториев и гостиниц», – сообщается в обзоре минэкономразвития РФ.

Москва, Иван Бабурин

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