Евросоюз в ответ на референдумы отказывается от российской туалетной бумаги и мыла

Ввести ограничения на поставки из России туалетной бумаги и мыла намерен Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций. Новый пакет санкций ЕС должен стать ответом на референдумы о присоединении к России освобожденных территорий Украины и в Донбассе, – сообщает издание Politico.

Издание со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии пишет, что под ограничения попадут «косметические средства или средства для макияжа, средства для бритья, в том числе средства до и после бритья, дезодоранты личного пользования, мыло и туалетная бумага». Ограничения также могут затронуть экспорт полупроводниковых компонентов, микросхем, самолетов и «определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности».



Кроме этого, ЕС планирует ввести персональные санкции против почти 30 граждан России, в том числе против главы концерна «Калашников» Алана Лушникова, философа Александра Дугина, а также певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева.





Брюссель, Иван Бабурин

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