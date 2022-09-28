В Литве ожидается значительный рост цен на газ и электричество

Глава государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ) Литвы Ренатас Поцюс представляя последние расчеты в парламентском комитете по бюджету и финансам в среду, 28 сентября, заявил, что согласно прогнозу на 2023 год, тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в республике может вырасти почти в два раза по сравнению с текущим уровнем, а именно – до 0,64 евро за кВт.ч. В свою очередь, рост цены на газ для бытовых потребителей ожидается в три раза, до 3,75-4,14 евро за кубометр, – сообщает Интерфакс.

По словам главы ГСРЭ Литвы, прогноз не учитывает государственные субсидии для населения. Компенсации за газ и электроэнергию правительство пообещало выплатить жителям с января, но какие они будут, пока не сообщается. В настоящее время тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 0,33 евро за кВт.ч (без учета компенсации от государства в размере 0,09 евро за кВт.ч), а цена на газ для этой категории – 1,31-1,56 евро за кубометр (без госкомпенсации в 0,54 евро за кубометр).

В свою очередь министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис на брифинге в среду, 28 сентября, заявил: «Регулятор ранее называл эти цены, и я могу повторить, что правительство точно не оставит людей с такими ценами и что компенсации будут значительными, а каковы будут их размеры, мы узнаем совсем скоро.Это не те суммы, которые люди должны будут платить».

Вильнюс, Иван Бабурин

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