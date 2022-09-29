Возобновляются поставки газа по «Силе Сибири» в Китай

Поставки российского газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай возобновляет «Газпром» 30 сентября после завершения плановых профилактических работ, которые проводились с 22 по 29 сентября.

В российской газовой корпорации заявили, что в соответствии с договором между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем «Силы Сибири» осуществляется весной и осенью каждого года.

Как отмечают в ПАО «Газпром», поставки российского газа в Китай регулярно идут сверх суточных контрактных количеств, и в январе-августе 2022 года выросли на 60%, к концу года поставки природного газа могут составить около 20 млрд. куб. м. В 2021 году ПАО «Газпром» поставил в КНР по «Силе Сибири» 10,39 млрд. куб. м газа.

Москва, Иван Бабурин

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