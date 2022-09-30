Большой адронный коллайдер будет остановлен раньше срока из-за энергетического кризиса в Европе

Европейский Центр ядерных исследований CERN в пятницу, 30 сентября, выступил с заявлением о том, что приостановит работу Большого адронного коллайдера (БАК) на две недели раньше срока на фоне кризиса на энергетическом рынке.

В заявлении, опубликованном CERN, говорится: «В свете текущего глобального кризиса энергоснабжения и стоимости энергии, а также в рамках своей социальной ответственности CERN будет осуществлять меры, которые позволят значительно сократить энергопотребление лаборатории в 2022 и 2023 годах. Ежегодная техническая остановка БАК начнется 28 ноября, на две недели раньше, чем планировалось изначально, а в 2023 году эксплуатация комплекса ускорителя будет сокращена на 20%».

«Планы по экономии энергии были разработаны совместно с французской компанией Électricité de France (EDF). Кроме того, предусмотрены различные меры по экономии энергии на территории CERN. Среди них – отключение уличного освещения на ночь, отсрочка на одну неделю начала отопления зданий и оптимизация его работы в течение всего зимнего сезона», – сообщили в Европейском Центре ядерных исследований.

Цюрих, Иван Бабурин

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