СМИ: Американским авиакомпаниям не хватает самолетов

Авиакомпании США, испытывающие трудности в связи с нехваткой пилотов и дефицитом запчастей, столкнулись с новой проблемой – им не хватает новых самолетов на фоне задержек поставок Boeing Co. и Airbus SE, – сообщает The Wall Street Journals.

В своей публикации WSJ со ссылкой на топ-менеджеров авиакомпаний и чиновников отрасли пишет, что авиастроительные компании задерживают поставки новых узкофюзеляжных лайнеров, которые часто используются на внутренних рейсах в США и других кратковременных маршрутах. В связи с этим авиаперевозчики не могут увеличить количество рейсов и планировать свое расписание.

Председатель правления Southwest Airlines Co. Гэри Келли, в частности, заявил: «Нашей команде очень сложно планировать»

В свою очередь, представитель Boeing сообщила, что компания тесно сотрудничает с поставщиками, чтобы выполнить обязательства перед клиентами.

Как отмечает WSJ, задержки с поставками Boeing особенно ощутимы для United Airlines Holdings Inc., которая в текущем году ожидала получить 53 новых узкофюзеляжных лайнера концерна на фоне планов по расширению, однако по состоянию на август получила лишь семь новых самолетов. Кроме того, Boeing помимо проблем с поставками сталкивается с регуляторными трудностями, связанными с лайнерами 737 MAX. Компания ждет одобрения от Федерального управления гражданской авиации (FAA) на их эксплуатацию к концу 2022 года.

Представители руководства Airbus также сообщили, что работают над урегулированием проблем с цепочкой поставок, – пишет американское издание.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»