В Голландии зимой остановится один из крупнейших в Европе производитель консервированных овощей

Генеральный директор одного из крупнейших производителей и поставщиков консервированных овощей в Северной Европе Hak Тимо Хугебум заявил, что его компания приостановит работу в январе и феврале следующего года из-за резкого роста цен на энергоносители, – сообщает в понедельник, 3 октября, голландский журнал Nieuwe Oogst.

В интервью изданию Хугебум заявил, что нынешние затраты на энергию действительно непомерны, они стали в десять раз выше, чем в прошлом году.

«При нынешних ценах на энергию невозможно производить овощи всю зиму. Пока что эта мера не повлияет на поставки продуктов от компании, но цены на заготовки неизбежно вырастут, чтобы компенсировать рост затрат. Мы выбираем запланированный производственный перерыв в надежде избежать самого дорогого периода года для консервирования овощей, – сказал генеральный директор Hak.

Амстердам, Иван Бабурин

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