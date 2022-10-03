В России появится штаб поддержки малого и среднего бизнеса в условиях частичной мобилизации

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно расширяются полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях частичной мобилизации.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства в понедельник, 3 октября, говорится: «Минэкономразвития, минфин, минсельхоз, минтруд и Федеральная налоговая служба должны создать штаб, который будет заниматься вопросами поддержания устойчивой работы субъектов малого и среднего бизнеса. В него также войдут представители заинтересованных федеральных органов власти и общественных объединений».

В постановлении также говорится, что комиссия по повышению устойчивости российской экономик займется рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением непрерывной работы предприятий в важнейших отраслях. В рамках этой работы главам федеральных органов власти предстоит сформировать возглавляемые на уровне не ниже заместителя руководителя оперативные штабы по обеспечению устойчивости работы предприятий в курируемых отраслях.

«Работа будет выстроена в формате, который уже использовался правительством для выработки плана первоочередных действий по восстановлению экономики. Оперативные штабы будут рассматривать предложения, направленные на обеспечение устойчивости работы предприятий, поддержание деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства», – говорится в документе. После этого данные предложения будут обсуждаться подкомиссией по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, а далее утверждаться правительственной комиссией, возглавляемой Михаилом Мишустиным.

Москва, Иван Бабурин

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