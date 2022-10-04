В Еврокомиссии заявили, что слишком зависят от российских энергоносителей

Исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис во время пресс-конференции в Люксембурге по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам во вторник, 4 октября, заявил, что Евросоюз платит высокую цену за свою зависимость от российских энергоносителей, – сообщают СМИ.

В ходе пресс-конференции Домбровскис сказал: «Мы больше не можем исключать сокращение экономической активности зимой. Европа платит высокую цену за свою зависимость от российского ископаемого топлива и отсутствие внутренних источников энергии. Рост цен на энергоносители продолжает стимулировать инфляцию. По мере того, как мы вступаем в осенний отопительный сезон, наиболее актуальной задачей является снижение высоких счетов за электроэнергию и уменьшение болезненных последствий для потребителей».

«Согласно данным статистической службы ЕС Евростат, инфляция в еврозоне достигнет 10% в сентябре по сравнению с 9,1% в августе», – сообщил также зампред Еврокомиссии.

Люксембург, Иван Бабурин

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