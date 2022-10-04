СМИ: Саудовская Аравия, Россия и ОПЕК+ собираются сократить добычу нефти

Саудовская Аравия и Россия планируют глубокое сокращение добычи нефти вопреки мнению США,– сообщает во вторник, 4 октября, издание Financial Times.

Издание со ссылкой на свои источники пишет, что «Саудовская Аравия стремится поднять цены на нефть на решающей встрече в Вене, чтобы разозлить США и помочь России».

Ранее генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер заявил, что участники нефтегазового рынка не смогут удовлетворить спрос стран Евросоюза на энергетические ресурсы, поскольку им не хватает мощностей.

Ранее во вторник, 4 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+, куда также входит и Россия, на заседании в Вене в среду, 5 октября, планирует обсудить сокращение суточной добычи нефти. Рассматривается возможность сокращения добычи на 2 млн. баррелей в сутки. Сокращение может оказаться и меньше – от 1 млн. до 1,5 млн. баррелей ежедневно. Если данное предложение поддержат, то это будет самое большое снижение суточной добычи нефти с 2021 года, что может стать шоковым фактором для мировой экономики, борющейся с инфляцией.

В свою очередь, Reuters пишет, что на ожиданиях значительного сокращения добычи нефти группой ОПЕК+ и прогнозах ослабления доллара цена на нефть марки Brent выросла почти на $3 за баррель. По данным биржи на 19:54 мск. 4 октября нефть с поставками в декабре торговалась по $91,63.

Лондон, Иван Бабурин

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