США установили исторический рекорд госдолга

Министерством финансов США во вторник, 4 октября, сообщило, что государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в $31 трлн., – сообщают СМИ.

Сообщается, что в базе данных на сайте американского минфина в графе «совокупный государственный долг» обозначена сумма в $31трлн. 123 млрд. 887 млн. 781 тыс. 401 доллар и 34 цента. Это рекордный показатель за всю историю США.

Согласно данным финансового ведомства США, держателями большей части долговых обязательств являются частные лица, на их долю приходится свыше $24 трлн. Перед другими странами долг составляет почти $7 трлн.

Вашингтон, Иван Бабурин

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