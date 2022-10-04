СМИ: В ЕС согласовали рамочный вариант антироссийских санкций, включая ограничение цен на нефть

Постпреды стран-членов Евросоюза во вторник, 4 октября, предварительно согласовали новый пакет антироссийских санкций, включая правовую основу для введения потолка цен на нефть из РФ, – сообщает издание Politico.

Издание со ссылкой на семь европейских дипломатов пишет: «Постпреды стран ЕС сегодня достигли предварительных договоренностей относительно нового пакета санкций против России в связи с ситуацией на Украине, включая введение ограничения цен на российскую нефть. Ожидается, что итоговая версия документа будет одобрена на уровне постпредов в среду, 5 октября».

«В рамках нового пакета санкций будет согласована правовая основа для введения потолка цен. Решение о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения пока не принято», – говорится в материале Politico.

Издание также пишет, что ряд государств Евросоюза высказали обеспокоенность по поводу предлагаемых мер, особенно касающихся цен на нефть. Так, Мальта, Греция и Кипр, чей флот вовлечен в транспортировку российской нефти, обеспокоены тем, как планируемые ограничения отразятся на перевозках. Поэтому в отношении этих стран предусмотрены уступки.

«Пакет мер в отношении России также направлен на то, чтобы нанести удар по российской сталелитейной промышленности. Кроме того, он включает в себя и индивидуальные санкции. Ожидается, что после утверждения нового пакета санкций гражданам стран ЕС будет запрещено входить в состав управляющих органов российских госкомпаний», – сообщает Politico в своей публикации.

Брюссель, Иван Бабурин

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