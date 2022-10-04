Венгрия добилась нераспространения потолка цен на трубопроводные и морские поставки российской нефти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи постпредов стран-членов ЕС во вторник, 4 октября, заявил, что его страна добилась, чтобы потолок цен на российскую нефть не затрагивал трубопроводных и морских поставок, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей глава МИД Венгрии написал: «Недавно в Брюсселе завершилась встреча постоянных представителей стран ЕС. На повестке дня которой снова стояли санкции. Мы упорно вели переговоры и добились того, чтобы ограничение цен на нефть не распространялось на поставки по трубопроводу (именно таким образом мы покупаем сырую нефть, которая необходима для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации, то и на поставки по морю».

Кроме того, Петер Сийярто сообщил, что Венгрия добилась и того, чтобы антироссийские санкции не затрагивали атомную энергетику и строительство АЭС в Пакше.

Брюссель, Иван Бабурин

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