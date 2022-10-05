Международное энергетическое агентство: Настоящие трудности ждут Европу в феврале-марте

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в среду, 5 октября, заявил, что страны Европы располагают достаточными запасами газа, чтобы пережить предстоящую зиму, однако настоящие трудности начнутся в феврале или марте, – сообщает агентство Reuters

Фатих Бирол, в частности, сказал: «Поскольку газохранилища заполнены почти на 90%, Европа переживет предстоящую зиму, отделавшись лишь несколькими царапинами, если не случится каких-либо политических или технических сюрпризов. Настоящие проблемы для стран начнутся в феврале или марте, когда нужно будет вновь заполнять хранилища, достигнувшие уровня заполненности в 25-30% после холодного периода».

Париж, Иван Бабурин

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