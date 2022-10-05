СМИ: Страны ОПЕК+ договорились о самом резком снижении добычи нефти с начала пандемии коронавируса

В Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК в Вене в среду, 5 октября, сообщили, что на первой личной встрече представителей ОПЕК+ страны Организации договорились с ноября сократить добычу нефти на 2 млн. баррелей в сутки, – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте ОПЕК также говорится, что страны ОПЕК+ договорились продлить сделку, в рамках которой они согласовывают уровень добычи, до конца 2023 года.

«Встречи мониторингового комитета будут проводиться каждые два месяца, встречи министров ОПЕК+ – каждые полгода. Следующая министерская встреча ОПЕК+ состоится 4 декабря. ОПЕК+ возьмут квоты по добыче на август за базу для отсчета сокращения производства», – сообщили в ОПЕК.

Агентство Bloomberg пишет, что «Россия, Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти на 2 млн. баррелей в сутки. Это самое резкое сокращение добычи с начала пандемии».

Со своей стороны Forbes сообщает, что «это крупнейшее сокращение с начала пандемии. Против сокращения выступают США, которые пытались дипломатическими путями убедить союзников не поддерживать соглашение. После появления новостей о сделке стоимость нефти Brent в ходе торгов в среду поднималась до $93,2 (+1,5%). Позднее котировки растеряли почти весь рост: по данным на 17:30 мск, декабрьские контракты на поставки Brent прибавляли всего 0,15% и стоили $91,94».

Вена, Иван Бабурин

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