Новак: Россия будет поставлять нефть только тем, кто соблюдает рыночные механизмы ценообразования

Вице-премьер РФ Александр Новак после заседания ОПЕК+ в Вене в среду, 5 октября, заявил, что Россия будет продолжать поставлять нефть только тем потребителям, которые будут обеспечивать рыночные механизмы ценообразования, – сообщают СМИ

Отвечая он на вопрос о возможном потолке цен на российскую нефть, Новак сказал: «Такие прецеденты очень навредят энергетическому рынку, это приведёт только к дефициту, к росту цен… Мы считаем, что нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем продолжать поставлять только тем, кто обеспечивает рыночные механизмы ценообразования».

«Введение потолка цен на российскую нефть повредит энергорынку, приведет к дефициту и росту цен», – заявил российский вице-премьер.

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

Напомним, что ранее сегодня на первой личной встрече представители стран ОПЕК+ договорились, что с ноября сократят добычу нефти на 2 млн. баррелей в сутки.

Вена, Иван Бабурин

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