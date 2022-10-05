В ЕК заявили, что Урсула фон дер Ляйен не говорила об ограничении импорта российского газа

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе в среду, 5 октября, заявил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, говоря в Европарламенте об ограничении цен на газ на рынке Евросоюза, не упоминала в связи с этим импорт российского газа, – сообщает Интерфакс.

В ходе брифинга Мамер сказал: «Председатель не использовала прилагательные «российский» или «нероссийский» в своем выступлении. Она говорила о цене на газ, который используется для производства электроэнергии. Это специфический элемент, над которым мы работали, чтобы установить «потолок» на цену используемого для производства электричества газа. И параллельно с этим будет рассмотрено, как зафиксировать «потолок» цен при торговле газом в Европе. То есть это не связано напрямую с ценами за импорт на европейском рынке».

Следует отметить, что сегодня ранее фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, заявила, что меры ЕК от 14 сентября в связи с высокими ценами на энергию, а также позиция по плану отказа от зависимости от российского ископаемого топлива – REPowerEU, согласованная 4 октября странами ЕС – это только «первичная подушка безопасности».

Брюссель, Иван Бабурин

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