В России у более 32 тысяч лифтов истек срок годности

Советник руководителя комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете Минстроя Андрей Сергеев в четверг, 6 октября, заявил, что более 32 тысяч лифтов с истекшим сроком службы находятся на балансе спецсчетов собственников, – сообщает Интерфакс.

На заседании комиссии Сергеев сообщил следующее: «На сегодняшний день количество лифтов с истекшим назначенным сроком службы составляет более 32 тыс. единиц на спецсчетах. Дополнительно, до 2024 года включительно, отработают назначенный срок службы еще 8,5 тыс. Фактически это половина всех лифтов, которые нужно заменить будет включительно до 2024 года».

«Основной проблемой является недостаточность средств, которые формируются на специальных счетах у собственников. Эксперт уточнил, что провести на них замену всех лифтов практически невозможно. Есть два варианта, которые должны идти, на мой взгляд, параллельно. Это поддержка со стороны субъекта и механизм рассрочки», – сказал советник руководителя комиссии по вопросам лифтового хозяйства.

Следует отметить, что ранее министр строительства Ирек Файзуллин заявлял, что Россия способна выпускать около 70 тыс. лифтов на 26 производствах, и что до конца текущего года министерство найдет решения для активизации работы по замене лифтов.

Москва, Иван Бабурин

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