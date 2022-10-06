После введения «потолка цены» на российскую нефть в ЕС допустили исключения из этого режима

Евросоюз после того, как в четверг, 6 октября, утвердил восьмой пакет санкций в отношении России, включающий введение потолка цен на российскую нефть, принял решение, в котором допустил исключения из этого режима, если это важно для энергобезопасности конкретной страны сообщества, – говорится в Официальном журнале ЕС, где опубликованы соответствующие нормативные акты.

В документе, опубликованном ЕС, говорится: «Предельный лимит цен должен применяться к транспортировке по морю в третьи страны сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, а также к предоставлению связанных с этим услуг. Это никак не касается тех исключений, которые позволяют некоторым государствам-членам продолжать импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России в связи с их особой ситуацией или в случае, если поставки сырой нефти по трубопроводу из России прерваны по не зависящим от них причинам».

«Конкретные проекты, имеющие большое значение для энергетической безопасности определенных третьих стран, могут быть освобождены от ограничения цены. Такое освобождение должно иметь определенные временные рамки, по истечении которых исключение отменяется. Однако оно может быть снова введено, если это оправдано потребностями энергетической безопасности третьей страны», – сообщается в Официальном журнале ЕС.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»