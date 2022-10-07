В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет создана единая свободная экономическая зона

Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 7 октября, заявил, что в новых регионах России и в Запорожской области будет создана единая свободная экономическая зона.

В своем телеграм-канале Рогов написал: «Единая свободная экономическая зона будет создана в Запорожской области и новых регионах по аналогии с Крымом. Все это нужно для того, чтобы усилить развитие инфраструктуры, в том числе и социальной».

«Немного цифр. Благодаря новым регионам Россия получит прирост: в металлургии на 20%, в угле на 6%, по зерну больше чем на 10%. Валовый внутренний продукт в четырех новых федеральных субъектах в течение пяти лет составит порядка трех триллионов рублей», – резюмировал член Главного совета администрации Запорожской области.

Мелитополь, Иван Бабурин

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